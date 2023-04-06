Fenerbahçe, Chiedozie Ogbene'yi takibe aldı

Fenerbahçe, scout ekibinin önerisiyle geçtiğimiz günlerde Chiedozie Ogbene'yi gündeme almıştı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Championship ekibi Rotherham'da forma giyen İrlandalı kanadı yakından takip edecek.



Sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili raporun olumlu olması halinde harekete geçilecek.



Nijerya'da doğan Ogbene, İrlanda milli takımını tercih etti. Bu sezon 34 maçta sahaya çıktı ve bu karşılaşmalarda 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.





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