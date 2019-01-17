Transferde yine geç kalan Fenerbahçe rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Orta saha için Adrien Silva konusunda Leicester City'den cevap bekleyen Sarı-lacivertliler, Swansea City'den ayrılmayı kafasına koyan Leroy Fer için de harekete geçti.İngiltere Championship'ten yeniden Premier Lig'e yükselmesi mucizelere bağlı olan Swansea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, takımıyla kontrat yenilememe kararı aldı.İngiliz ekibin yöneticileriyle bir toplantı yapan Fer'in menajeri Rob Jansen, oyuncusuna Fenerbahçe'nin talip olduğunu iletti. İngiliz basını da sezon sonu serbest kalacak olan Hollandalı yıldızdan az da olsa para kazanmak için bu transfere izin verebileceğini sayfalarına taşıdı.Swansea City'nin 4 milyon euro gibi bir bonservis bedeli isteyeceği, Fer'in de Championship'te oynamaktansa Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.