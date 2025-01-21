Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile karşılaşacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında çarşamba günü Fransız ekibi Neptunes'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile karşılaşacak
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21 Ocak 2025 13:44
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında çarşamba günü Fransız ekibi Neptunes'i ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İtalyan Andrea Puecher ile Letonyalı Salvis Kurtiss hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-lacivertli takım, grupta 5'te 5 yaparak liderliği ve çeyrek finali garantiledi.

Fransa temsilcisi ise oynadığı 5 maçtan da mağlup ayrıldı ve son sırada yer aldı.

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