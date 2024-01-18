Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde!

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup play-off turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu ağırladı.
İlk karşılaşmada rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanşı 3-0 kazandı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı. Karşılaşmanın setleri; 25-17, 25-21, 25-23, 15-11 tamamlandı.
Fenerbahçe, 4'lü finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti.
Sarı lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Dick Kooy maçın skoreri olurken; Kaan Gürbüz 17, Yiğit Gülmezoğlu 13, Vahit Emre Savaş da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)
Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Altın set: 15-11
Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)
İlk karşılaşmada rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanşı 3-0 kazandı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı. Karşılaşmanın setleri; 25-17, 25-21, 25-23, 15-11 tamamlandı.
Fenerbahçe, 4'lü finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti.
Sarı lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Dick Kooy maçın skoreri olurken; Kaan Gürbüz 17, Yiğit Gülmezoğlu 13, Vahit Emre Savaş da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)
Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Altın set: 15-11
Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)