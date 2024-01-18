Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde!

Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup play-off turu rövanş maçında, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu 3-0 mağlup ederek, maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı.

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Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde!
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18 Ocak 2024 21:22
Son güncelleme 18 Ocak 2024 21:50
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup play-off turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu ağırladı.

İlk karşılaşmada rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanşı 3-0 kazandı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı. Karşılaşmanın setleri; 25-17, 25-21, 25-23, 15-11 tamamlandı.

Fenerbahçe, 4'lü finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti.

Sarı lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Dick Kooy maçın skoreri olurken; Kaan Gürbüz 17, Yiğit Gülmezoğlu 13, Vahit Emre Savaş da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)

Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23

Altın set: 15-11

Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)

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