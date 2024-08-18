Fenerbahçe cephesinden açıklama: "Göztepe'nin nezaket eksikliği"

Fenerbahçe Yöneticisi Cenk Öztanık, Süper Lig'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasından Başkan Ali Koç'a düzenlenen saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe cephesinden açıklama: 'Göztepe'nin nezaket eksikliği'
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18 Ağustos 2024 11:35
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 11:53
Süper Lig'in ikinci haftasında dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe giden Başkan Ali Koç'a Fatih Özkan adında bir şahış saldırı düzenledi. Yaşanılan olayların ardından Fenerbahçe Yöneticisi Cenk Öztanık'tan bir açıklama geldi.

Cenk Öztanık, X'te yaptığı paylaşımda;

"Dün yaşanılan olayları iki başlıkta değerlendirmek gerekiyor; birincisi İzmir'e girişten itibaren eminyet tarafından taraftarımıza yapılan zulüm ve tüm telefonlara rağmen stadyuma alınmayan ve üzerine biber gazı sıkılarak her türlü mağduriyet yaşatılan taraftarımıza yardımcı olmak için ilk devre bittikten sonra oraya gitmek için protokol tribününden çıkış yapan başkanımıza arkadan yapılan müdahele sonrası bütün Göztepe camiasının ve oradaki emniyet güçlerinin yakınen tanıdığı futbol teröristinin elini kolunu sallayarak hiçbir işlem yapılmadan hayatına devam etmesi, ikincisi stadyuma girişte yaşatılan zorluktan protokol tribününde kırık koltuklarda Fenerbahçe yönetim kuruluna ayakta maç izletip ön tribünden ve yan localardan maçın ilk dakikasından itibaren küfür yememize hiçbir müdahelede bulunmayan ayrıca maç öncesi ve bitiminde taraftarımıza verilen yüksek sesle müziğe defalarca rica etmemize rağmen müdahele etmeyen Göztepe Kulübü'nün nezaket eksikliğinin takipçisi olacağız.

Son olarak başkanımızın orada ne işi olduğuyla alakalı sorulan sorulara cevaben; taraftarın bütün gün zulüm gördüğü,stadyuma alınmadığı ve oraya konuya müdahele etmek için giden Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerine bile biber gazı sıkıldığı ortamda sizce nasıl hareket edilmesi gerekiyordu?"

ifadelerini kullandı. 

 
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