Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini açıklamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini açıklamaya hazırlanıyor
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12 Ağustos 2023 14:22
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 14:25
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan paylaşımda, Uçak inişi ve kalkışı emojileri kullanılarak hem Fred hem Cengiz Ünder için "Uçaklar bir iniyor, bir kalkıyor" mesajı verildi. 



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cengiz Ünder, bugün (cumartesi) saat 21:00'da Marsilya'dan İstanbul'a hareket eden uçağa binecek ve saat 00:00 civarlarında İstanbul'da olacak.

MARSILYA PERFORMANSI

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

 

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