Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye katılan Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ile birlikte hem A Milli takımda hem de çubuklu formayla girdiği yarıştan zaman zaman galip çıktı. Ancak kırılgan yapısı, sakatlıklar derken, Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı veremedi.
4. TERCİH...
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi ile birlikte hazırlık maçlarında aldığı süreleri ise iyi değerlendiremedi. Portekizli teknik adamın önce Oğuz Aydın ardından da Maximin transferleri sonrası gelinen noktada Tadic, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın ardından 4. tercih durumuna düştü.
Son olarak Mourinho, UEFA Listesi'ne de almadı, ancak İtalyanlar'ın Cengiz Ünder aşkı, transfer piyasasını yeniden hareketlendirdi.
BONSERVİS BEDELİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vereceği Cengiz Ünder için transfer harekâtı başlattı. Cengiz'in takımdan ayrılması halinde 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Sarı-Lacivertli kulüp, Napoli'nin resmi girişimde bulunması halinde teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte Cengiz Ünder'in geleceği konusunda kararını verecek.
GÖZTEPE DE İSTİYOR
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 2 asistlik performans göstermişti. Bu arada Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe de A Milli oyuncu için bir hayli istekli davranıyor.
4. TERCİH...
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi ile birlikte hazırlık maçlarında aldığı süreleri ise iyi değerlendiremedi. Portekizli teknik adamın önce Oğuz Aydın ardından da Maximin transferleri sonrası gelinen noktada Tadic, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın ardından 4. tercih durumuna düştü.
Son olarak Mourinho, UEFA Listesi'ne de almadı, ancak İtalyanlar'ın Cengiz Ünder aşkı, transfer piyasasını yeniden hareketlendirdi.
BONSERVİS BEDELİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vereceği Cengiz Ünder için transfer harekâtı başlattı. Cengiz'in takımdan ayrılması halinde 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Sarı-Lacivertli kulüp, Napoli'nin resmi girişimde bulunması halinde teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte Cengiz Ünder'in geleceği konusunda kararını verecek.
GÖZTEPE DE İSTİYOR
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 2 asistlik performans göstermişti. Bu arada Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe de A Milli oyuncu için bir hayli istekli davranıyor.
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