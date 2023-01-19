Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını A Spor canlı yayınlayacak.



Fenerbahçe ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etmişti. Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'de oynadığı son maçta



Eksikler



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

İrfan Can, Samuel Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, King



Çaykur Rizespor

Tarık, Oğuz, Emirhan, Bahadır, Eren, Azubuike, Ronaldo, Miya, Bolaise, Olawoyin, Kubilay



Kupada 5. karşılaşma



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, daha önce Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya gelmişti.



Karşılaşmaların 3'ünde Fenerbahçe sahadan üstünlükle ayrılırken Çaykur Rizespor 1 maçı kazanmıştı ancak eşleşmelerin tümünde sarı lacivertliler tur atlayan taraf oldu.



Bu tura nasıl geldiler?



Kupaya 5. Tur'da dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ettiği maçı 3-1 kazanarak son 16'ya kalmıştı.



Konuk ekip Çaykur Rizespor, kupanın ilk turunda Boyabat'ı 3-0 yenip sahasında Kırklarelispor'u da 2-1 mağlup ederek 5. Tur'a kalmıştı. Çaykur Rizespor, bir önceki turda ise Adana Demirspor'u elemiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ