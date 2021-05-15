Fenerbahçe canlı maç izle | Kayserispor Fenerbahçe link

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15 Mayıs 2021 21:51
Fenerbahçe canlı maç izle | Kayserispor Fenerbahçe link
Kayserispor Fenerbahçe beIN Sports HD link! Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



Kayserispor Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede Alper Ulusoy, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi son durum

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.

İki takımın eksikleri

Kayserispor'da Campanharo, Sapunaru'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan sarı - kırmızılı ekipte eşi doğum yapan Aaron Lennon, İngiltere'ye gittiği için maç kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de İrfan Can, Gökhan, Mesut, Perotti, Sadık sakatlıkları nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Kayserispor
Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Muhar, İlhan Parlak, Muğdat, Henrique, Alibec



Fenerbahçe


50. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.



Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

 

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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