Fenerbahçe, Caner Erkin'i böyle açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin'i transfer etti. Sarı lacivertli kulüp, eski futbolcusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Transferin açıklandığı videoda ünlü dizi Ezel'den, 'Herkes gün olur evine geri döner' sözleri kullanıldı.



"AŞIRI MUTLUYUM! ÇOK İSTİYORDUM"



Caner Erkin, Fenerbahçe'ye transferi sonrası FBTV'ye konuştu.



Transferini değerlendiren Caner Erkin, "Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma geri döndüğüm için farklı duygular içindeyim. Aşırı mutluyum. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordum. Transferle ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Çok basit bir transfer süreci oldu. Gelmeyi çok istiyordum. Emre Ağabey ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için. Çok sağ olsunlar. Ben bu değere, camiamıza, taraftarımıza en iyi şekilde karşılık vereceğim." ifadelerini kullandı.



"GERİ DÖNMEK İSTEDİM! TUTKUM HEP AYNIYDI"



Fenerbahçe'den ayrılığıı ve geri dönüşünü yorumlayan Caner, "4 senelik ayrılık oldu. Buradan bakmak gerekirse, profesyonel hayatıma devam etmek zorundaydım. Böyle bir karar oldu. Ondan önce Inter macerası oldu. Yine ben Fenerbahçe'ye dönmek istedim. Farklı sebeplerden dolayı, onları da konuşmamıza gerek yok. Sonuçta yine buluştuk. Fenerbahçe'ye olan bağım, Fenerbahçe'ye olan tutkum aynı şekilde devam etti. Profesyonel futbolcular olduğumuz için ben her oynadığım kulüpte elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Hem çocukluk aşkım, hem o süreden gelen süreçte artık bütün her şeyimle artık... Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum futbolu. Beni yine aynı Caner Erkin! Daha fazlasını veren, her şeyiyle kulübe hizmet eden Caner olarak görecekler. Bundan şüpheleri olmasın." açıklamasını yaptı.



Son olarak taraftara da seslenen Caner, "Çok büyük camiayız. Biz Fenerbahçeyiz. Her şeyin üstesinden geliriz. Birlik olalım. Hep beraber olalım. Çok büyüğüz, daha da büyüyelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.