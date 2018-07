Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Fenerbahçe Cagliari hangi kanalda?

FENERBAHÇE-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Fenerbahçe-Cagliari maçı naklen yayınlanacak.



1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanmayacak.



Altınordu-Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.Alex, Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber." yazının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber." şeklinde görüşlerini aktardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.Altınordu'ya övgüler yağdıran Phillip Cocu, "Altınordu'nun mükemmel tesisleri var, burada harika günler geçirdik. Tamamen altyapıya odaklanmış bir kulüp gördük. Kendi değerlerini, oyuncularını yetiştiriyorlar ve sonra diğer kulüplere satıyorlar. Altyapıya verdikleri bu önem harika. Altınordu'dan Barış ve Berke'ye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyorlar, çok fazla genç oyuncudan kurulu iyi bir rakibimiz vardı. Altınordu gerçekten iyi bir örnek." dedi.Fenerbahçe'nin Altınordu maçında oynayan genç futbolcular hakkında açıklama yapan Cocu, "Burak iyi performans gösterdi, sol stoper oynuyor ve çok genç. Sadece bir iki gündür bizimle idmanlara çıktı. Ona rağmen iyi oynadı. Mahsun sol kanatta oynayan, sağ ayaklı bir oyuncu. İyi oynadı ve takıma enerji kattı. Ferdi var, Elif var, Barış var, Berke var. Birçok genç oyuncumuz var. Önemli olan nokta tecrübeliler, gençlerin doğru karışımını yapmak. Antrenörlerin yanı sıra tecrübeli isimlerden de bir şeyler kapmaları gerekiyor. genç oyuncuların gelişimini sağlayacağımızı düşünüyorum. Doğru adımları atarsak, ileride Fenerbahçe'nin 11 oyuncukları olacaklardır. Ben bunu yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Genç oyuncularla ilgili sözlerine devam eden Cocu, "U21 Takımı'nın maçlarını ya teknik heyetten biri ya da Damien Comolli izlemeye çalışıyor. Elinizde nasıl oyuncular var, görmeniz gerekiyor. İki maçlarını izledik ve İzmir'e bu maça onları getirdik. Ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek istedik. Altyapımız için doğru bir örnek ve güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum." dediSwansea'den kiralanan Andre Ayew'in transferiyle ilgili konuşan Phillip Cocu, "Andre Ayew geldiği için mutluyum. Birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Bunun yanında Premier Lig tecrübesi olan birini kadromuza kattık. Çok dinamik ve enerjik bir isim. ceza sahasında girmeyi seven ve etkili işler yapan biri. Andre Ayew fit durumda. Swansea ile gayet iyi çalıştı, oynayabilecek durumda. Onun gelişinden dolayı mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile karşılaşacakları iki maça hazırlandıklarını vurgulayan Cocu, "Şu anda Benfica ile oynayacağımız maçlara hazır olmaya çalışıyoruz. Bütün odak noktamız bu. 1 Ağustos'ta sahamızda son hazırlık maçını oynayacağız ve güzel bir test olacak. Takımda çok pozitif bir hava var, oyuncularımın sahip olduğu inançtan memnunum. Kesinlikle o gün geldiğinde, o maçlara hazır olacağız." açıklamasını yaptı."Benfica maçına kadar yeni transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Hollandalı teknik adam, "Benfica maçına kadar transfer yapabiliriz. Bazı oyuncular ve pozisyonlar için çalışmalarımız sürüyor. Ancak bilmiyorum, o maça kadar olur mu, olmaz mı göreceğiz. Yeni transferler için çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Bazen bir iki günde transfer olur, bazen de uzun zaman gerekir. Bu kulüp için doğru oyuncuları, kulübün de imkanlarını düşünerek getirmeye çalışıyoruz. Kesin bir şey bilmiyorum ama transfer yapmayı deniyoruz ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Elinde kırık olan ve hazırlık sürecinin bir bölümünü kaçıran Roberto Soldado'nun durumuyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Cocu, "Soldado, bireysel idmanlar yapıyor. Aramıza katılması için kontrolleri sürüyor. Yüzde 100 hazır olarak takıma katılmalı. Bir iki gün içerisinde takıma katılabilir. Ancak çalışamadığı sürede ne kaybetmiş, buna bakacağız. Umudum, bir an önce takıma katılacak durumda olması." diyerek sözlerini noktaladı.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maç esnasında sakatlanan Ali Mert Aydın'ın kırık ve çıkık şüphesi olduğunu ifade etti.Fenerbahçe'ye karşı oynamanın önemine vurgu yapan Eroğlu, "Amacımız Fenerbahçe'ye karşı kendi oyun karakterimizi yansıtmaktı. Bölüm bölüm bunu gerçekleştirebildik. Bizim için güzel bir hazırlık maçı oldu." diye konuştu.ile sözleşmesini uzatmayan, bonservisi elinde bulunan ve'nin stoper transferinde ilk sıralarda yer alan'yu tercih etti.Meksika basınında çıkan haberlere göre Reyes'in Türkiye'de oynamak istemediği ve Bordeaux'nun projesi karşısında etkilendiği belirtildi.Premier Lig takımlarının da ilgilendiği Meksikalı savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Fransa'ya gidip imzayı atacağı kaydedildi.53 kez Meksika Milli takımı forması giyen Reyes, dizindeki sakatlıktan ötürü Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyememişti. Porto'da başarılı sezonlar geçiren 25 yaşındaki oyuncu, kulübün yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.