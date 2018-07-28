Fenerbahçe Cagliari maçı biletleri satın al, Fenerbahçe Cagliari biletleri kaç para?

1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanmayacak.



Altınordu-Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.



Alex, Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber." yazının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber." şeklinde görüşlerini aktardı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.





COCU'DAN ALTINORDU'YA ÖVGÜ



Altınordu'ya övgüler yağdıran Phillip Cocu, "Altınordu'nun mükemmel tesisleri var, burada harika günler geçirdik. Tamamen altyapıya odaklanmış bir kulüp gördük. Kendi değerlerini, oyuncularını yetiştiriyorlar ve sonra diğer kulüplere satıyorlar. Altyapıya verdikleri bu önem harika. Altınordu'dan Barış ve Berke'ye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyorlar, çok fazla genç oyuncudan kurulu iyi bir rakibimiz vardı. Altınordu gerçekten iyi bir örnek." dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.Alex, Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber." yazının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber." şeklinde görüşlerini aktardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Altınordu ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.Altınordu'ya övgüler yağdıran Phillip Cocu, "Altınordu'nun mükemmel tesisleri var, burada harika günler geçirdik. Tamamen altyapıya odaklanmış bir kulüp gördük. Kendi değerlerini, oyuncularını yetiştiriyorlar ve sonra diğer kulüplere satıyorlar. Altyapıya verdikleri bu önem harika. Altınordu'dan Barış ve Berke'ye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyorlar, çok fazla genç oyuncudan kurulu iyi bir rakibimiz vardı. Altınordu gerçekten iyi bir örnek." dedi.

Peki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri saat kaçta satışa sunulacak? Bilet almak için hangi bilgiler ve hangi şartlar gerekiyor? En ucuz ve en pahalı biletler kaç para? Fenerbahçe'den bilet satışı hakkında geniş çaplı bir açıklama geldi. İşte biletler hakkında tüm bilgiler...Fenerbahçemiz ile Cagliari Calcio arasında 1 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor.Biletler;30.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)31.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dahildir.Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden alınacaktır.Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TLMİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TLFENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TLFENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TLFENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TLFENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TLFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.Hazırlık maçında oynanacak Fenerbahçe-Cagliari maçı naklen yayınlanacak.