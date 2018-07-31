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Fenerbahçe, Cagliari ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica ile oynayacağı maç öncesinde son hazırlık mücadelesini, 1 Ağustos Çarşamba günü İtalya temsilcisi Cagliari ile yapacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Cagliari ile karşılaşacak
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31 Temmuz 2018 13:28
Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında 1 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Smart Spor canlı yayınlayacak. 

Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbul'da, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayan Fenerbahçe, ardından kamp çalışmaları için İsviçre'nin Lozan kentine gitti. 

İsviçre kampında Lozan ve Fulham takımlarıyla özel maçta karşılaşan sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'de taraftarı önüne ise ilk kez Feyenoord mücadelesinde çıktı. Hollanda temsilcisiyle hazırlık maçında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de 4 günlük bir kamp süreci geçirdi. Bu süreçte Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşan Fenerbahçe, ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla play-off'a yükselebilmek için 2 karşılaşma oynayacak. Yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak Fenerbahçe, rövanşa ise 14 Ağustos Salı günü çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile yapacak.

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