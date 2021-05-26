Fenerbahçe bütün futbolculardan %15 'feda' istedi

54 milyon Euro'luk maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, oyunculardan ortalama yüzde 15 oranında fedakârlık yapmalarını bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe bütün futbolculardan %15 'feda' istedi
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26 Mayıs 2021 09:14
Kupasız geçen bir sezon daha ve yeni dönemin planlaması… Fenerbahçe, hem teknik adamı belirlemeye hem de yapılacak transferlere odaklandı. Ancak arka planda önemli bir çalışma daha var.

Sarı-lacivertliler, yeni sezonun takım bütçesine yoğunlaştı. Ve bu kapsamda 54 milyon Euro olan geçen sezonki bütçenin 40 milyon Euro'ya inmesi için seferberlik başlatıldı.

Önce futbolculardan başlandı. Fazla maaşı olan oyunculardan fazla, az alandan az şeklinde indirim isteniyor.

İLK GÖRÜŞME SOSA İLE

Ortalama yüzde 15 'feda' oranı belirlendi. Yönetim, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımda kalmasını istediği Jose Sosa ile işe başladı.

Yüzde 15 oranında indirim istenen Arjantinli, yanıtını birkaç gün içinde verecek. İndirim ve takımdan ayrılacak isimlerden açılacak boşlukla, önemli bir bütçe tasarrufu sağlanması bekleniyor. 

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