Fenerbahçe bütün futbolculardan %15 'feda' istedi

Kupasız geçen bir sezon daha ve yeni dönemin planlaması… Fenerbahçe, hem teknik adamı belirlemeye hem de yapılacak transferlere odaklandı. Ancak arka planda önemli bir çalışma daha var.



Sarı-lacivertliler, yeni sezonun takım bütçesine yoğunlaştı. Ve bu kapsamda 54 milyon Euro olan geçen sezonki bütçenin 40 milyon Euro'ya inmesi için seferberlik başlatıldı.



Önce futbolculardan başlandı. Fazla maaşı olan oyunculardan fazla, az alandan az şeklinde indirim isteniyor.



İLK GÖRÜŞME SOSA İLE



Ortalama yüzde 15 'feda' oranı belirlendi. Yönetim, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımda kalmasını istediği Jose Sosa ile işe başladı.



Yüzde 15 oranında indirim istenen Arjantinli, yanıtını birkaç gün içinde verecek. İndirim ve takımdan ayrılacak isimlerden açılacak boşlukla, önemli bir bütçe tasarrufu sağlanması bekleniyor.



