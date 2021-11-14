Fenerbahçe Bustos için kapıyı çalacak

Ocak ayında kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yaz döneminde transferi son anda gerçekleşmeyen Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için yeniden harekete geçme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Bustos için kapıyı çalacak
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14 Kasım 2021 15:05
Süper Lig'de 12 hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlarında kanatları çalıştıracak bir oyuncu takviyesi de yer alırken, Fabricio Bustos yeniden gündemde. Sezon başında transferi son anda yatan Bustos için de Independiente'ye yeni teklif yapılacağı iddia edildi.

Sağ bekte oynayan Bustos, Arjantin Ligi'nde bu sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 2 asist üretti. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının da transferini kolaylaştırabileceği belirtildi.

Bustos, yazın Independiente'nin Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücreti istemesi üzerine, "Türkiye için heyecanlıydım. Transfer tahtası kapanmak üzereyken ve sözleşmemin sonu bu kadar yakınken kulübümün bu kadar yüksek bir bonservis istemesini anlamıyorum." açıklamasını yapmıştı.


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