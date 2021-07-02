Fenerbahçe, Bursaspor'un genç kalecisini radara aldı

Fenerbahçe, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarını hızlandırdı.

Haber; Fotomaç
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Fenerbahçe, Bursaspor'un genç kalecisini radara aldı
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02 Temmuz 2021 12:55
Harun Tekin ve Oytun Özdoğan ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in peşinde olduğu belirtildi.

22 yaşındaki kalecinin, yeşil-beyazlı takım ile sözleşmesi sona erdi.

Ataberk ile görüşmeleri sürdüren yönetimin anlaşma sağlaması halinde birkaç gün içinde bu transferi açıklayacağı ifade edildi.

1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.


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