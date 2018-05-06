Fenerbahçe - Bursaspor maçında 1 dakikada iki kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın 83. dakikasında Fırat Aydınus'un verdiği karar tartışma yarattı.

06 Mayıs 2018 17:53
Fenerbahçe - Bursaspor maçında 1 dakikada iki kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın 83. dakikasında Fırat Aydınus'un verdiği karar tartışma yarattı.
Bursaspor'un başarılı oyuncusu Titi'ye Fenerbahçeli futbolcuya yaptığı müdahaleden sonra direkt kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus'a Bursasporlu futbolcular ve teknik direktör Mustafa Er yoğun itirazlarda bulundu.

Karara tepki gösteren Bursaspor'un yedek futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş'a da 4. hakemin uyarısından sonra kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus, Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er ve kulüp tercümanı da yoğun itirazlardan dolayı tribüne gönderdi.

Kaynak: Sporx.com

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