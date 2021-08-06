Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yeni sezon öncesinde bir transferi daha bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2021 18:43
Fenerbahçe Kulübü, Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak ve kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 7 gole imza attı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.