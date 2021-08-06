Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak ve kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." ifadelerine yer verildi.



Bursaspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 7 gole imza attı.



