Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Razgrad kentine ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Razgrad'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Razgrad kentine ulaştı
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08 Kasım 2023 16:45
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Razgrad şehrine geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Bulgaristan'ın Varna şehrine inen sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Razgrad'a ulaştı.

Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele gelen sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar ve basın mensupları karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncusu Miguel Crespo'yla beraber TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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