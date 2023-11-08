Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Razgrad kentine ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Razgrad şehrine geldi.
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Bulgaristan'ın Varna şehrine inen sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Razgrad'a ulaştı.
Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele gelen sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar ve basın mensupları karşıladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncusu Miguel Crespo'yla beraber TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Bulgaristan'ın Varna şehrine inen sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Razgrad'a ulaştı.
Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele gelen sarı-lacivertli kafileyi bir grup taraftar ve basın mensupları karşıladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncusu Miguel Crespo'yla beraber TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
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