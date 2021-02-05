Fenerbahçe bu sezon bir ilki başarmak istiyor

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini almak istiyor. İşte ayrıntılar...

Haber; AA
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Fenerbahçe bu sezon bir ilki başarmak istiyor
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05 Şubat 2021 12:38
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor. 

- Fenerbahçe'de 3 eksik 

Fenerbahçe, cumartesi günkü derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek. 

- Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak 

Ligde yarın oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanıyor.

Gustavo, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve mücadeleye devam edememişti.

Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luiz Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak. 

- Evinde 5 maçlık seri 

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı. 

- Bu sezon derbi galibiyeti yok 

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. 

- Sınırdakiler 

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, cumartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.



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