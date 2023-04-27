Fenerbahçe, bu kez galibiyet arıyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez kazanıp saha avantajını almak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, bu kez galibiyet arıyor
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27 Nisan 2023 13:19
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, cuma günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos'un seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 mücadelenin 14'ünü Olympiakos kazanırken, 13'ünden ise sarı-lacivertli takım galip ayrıldı.

Yunanistan ekibi, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçı da üstün tamamladı.

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