Fenerbahçe Bruma'yı resmen kiraladı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma için anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Bruma'yı resmen kiraladı!
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15 Haziran 2022 00:07
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yla kiralama konusunda PSV ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

GEÇEN SEZON 46 MAÇ

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.

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