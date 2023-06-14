Fenerbahçe, Bruma'dan kar etti!

Fenerbahçe, devre arasında Portekiz ekibi Braga'ya kiraladığı Bruma'yı bonservisi ile birlikte sattı; bu operasyondan 2.25 milyon euro kar elde etti.

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Fenerbahçe, Bruma'dan kar etti!
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14 Haziran 2023 18:34
Fenerbahçe, Braga ile Bruma transferinde anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertliler, 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği Bruma'yı geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı. Ülkesinde başarılı performanslar gösteren Portekizli oyuncu için Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yapmıştı. 4.25 milyon euro ile başlayan pazarlıklar toplamda toplam 6.5 milyon euro ile sona erdi.

Fenerbahçe, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etti. 

Braga, Bruma'nın sözleşmesine 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi de koydu.

Portekizli oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak

 

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