Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferinde 2 adım önde!

Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Queens Park Rangers'dan 22 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için atağa geçmişti. Takımından ayrılması kesinleşen Samuel için F.Bahçe'nin 2 önemli avantaja sahip olduğu ve transferin bitirilmesine yakın olduğu belirtildi.QPR'ın futbol direktörü olan ve kendisini Beşiktaş'tan da tanıdığımız Les Ferdinand, Samuel'e "Gelişimin için sana Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tavsiye ederim" telkininde bulundu.Samuel'in bu tavsiye için Ferdinand'a teşekkür ettiği de bildirildi. Samuel'i Fenerbahçe ile birlikte 5 takım daha istese de avantajın artık Sarı- Lacivertli kulüpte olduğu ifade ediliyor.Fener'in avantajı bu kadarla da değil. QPR yönetiminin önemli ismi olan Lee Hoos ile F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki İngiltere yıllarından tanışıyor ve çok yakın ilişkilere de sahip.