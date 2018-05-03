Fenerbahçe'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan Josef de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı.Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek.En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasındademişti.Josef, defansif orta saha olmasına karşın bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 37 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.