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Fenerbahçe Brezilyalı yıldıza imzayı attırıyor

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performans ile hem taraftar hem yönetim cephesinde oldukça beğenilen Brezilyalı ile nikah tazeleniyor.

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe Brezilyalı yıldıza imzayı attırıyor
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03 Mayıs 2018 11:56
Fenerbahçe'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan Josef de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı.

Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek.

En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti.

Josef, defansif orta saha olmasına karşın bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 37 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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