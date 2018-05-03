Fenerbahçe'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan Josef de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı.
Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek.
En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti.
Josef, defansif orta saha olmasına karşın bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 37 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek.
En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti.
Josef, defansif orta saha olmasına karşın bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 37 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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