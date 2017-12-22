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"Fenerbahçe, Brezilyalı ismi bitiriyor!"

Zeca'nın Santos'la iplerini koparması halinde bu transfer bedelsiz yapılacak. Eğer işler ters giderse Brezilya kulübüyle bonservis pazarlıkları olacak.

Kaynak: Takvim
'Fenerbahçe, Brezilyalı ismi bitiriyor!'
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21 Aralık 2017 11:07
Süper Lig'de adım adım zirveye yürüyen Fenerbahçe taraftarlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor... Ara transfer çalışmalarını bir süredir yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Lacivertliler ilk bombayı patlatıyor. Yönetim, Santos formasını giyen sol bek Zeca ile büyük oranda anlaşma sağladı.

KOCAMAN ISRARLA İSTİYOR
Aykut Kocaman'ın ısrarla defansın soluna takviye istemesi sonrası yaklaşık 15 gündür Brezilyalı futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

MADDİ KONULARDA ANLAŞILDI
Zeca ve menajeriyle maddi konularda anlaşan yönetim, yıldız futbolcunun kulübüyle olan problemlerini çözmesini bekliyor. Eğer işler yolunda giderse Zeca bedelsiz olarak transfer edilecek.

2.5-3 MİLYON EURO ÖDENEBİLİR
Sözleşme fesih görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde ise Santos'la bonservis pazarlığı yapılacak. Bu durumda Sarı-Lacivertliler'in kasasından 2.5-3 milyon Euro çıkması bekleniyor.



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