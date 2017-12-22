Süper Lig'de adım adım zirveye yürüyen Fenerbahçe taraftarlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor... Ara transfer çalışmalarını bir süredir yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Lacivertliler ilk bombayı patlatıyor. Yönetim, Santos formasını giyen sol bek Zeca ile büyük oranda anlaşma sağladı.Aykut Kocaman'ın ısrarla defansın soluna takviye istemesi sonrası yaklaşık 15 gündür Brezilyalı futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.Zeca ve menajeriyle maddi konularda anlaşan yönetim, yıldız futbolcunun kulübüyle olan problemlerini çözmesini bekliyor. Eğer işler yolunda giderse Zeca bedelsiz olarak transfer edilecek.Sözleşme fesih görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde ise Santos'la bonservis pazarlığı yapılacak. Bu durumda Sarı-Lacivertliler'in kasasından 2.5-3 milyon Euro çıkması bekleniyor.