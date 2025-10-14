14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Fenerbahçe, borsada kazandıran tek spor hissesi oldu!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp, yüzde 11,7 ile Fenerbahçe oldu.

calendar 14 Ekim 2025 14:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, borsada kazandıran tek spor hissesi oldu!
Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında tek kazandıran kulübün yüzde 11,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olduğu görüldü.

Sponsorluk anlaşmaları hisselerin değer kazanmasında etkili oldu. Öte yandan sarı-lacivertli takım bu dönemde teknik adam değişikliği de yaptı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. 

Aynı dönemde Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi. 

Bu dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 42,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 39,9, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti.



Spor şirketleri eylül ayında kayıplara oynadı

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performanslarına bakıldığında yatırımcısına Galatasaray yüzde 15,1, Fenerbahçe yüzde 14,4, Beşiktaş yüzde 8,3 ve Trabzonspor yüzde 3,2 kaybettirdi. Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray eylül ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu takımı 14 milyar 175 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 225 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 9 milyar 121 milyon 949 bin 632 lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
