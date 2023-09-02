Fenerbahçe, Bora Aydınlık'ı Hull City'e kiraladı

Fenerbahçe, genç oyuncusu Bora Aydınlık'ı 1 yıllığına Hull City'e kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Bora Aydınlık'ı Hull City'e kiraladı
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02 Eylül 2023 01:16
Fenerbahçe, takımın genç oyuncularından Bora Aydınlık'ın Championship ekiplerinden Hull City'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz."

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