Fenerbahçe, Bora Aydınlık'ı Hull City'e kiraladı

Fenerbahçe, takımın genç oyuncularından Bora Aydınlık'ın Championship ekiplerinden Hull City'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz."
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz."