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Fenerbahçe, Bony için sağlık raporu bekliyor

Fenerbahçe Kulübü, transfer listesinde yer alan Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony için sağlık raporunu bekliyor.

Fenerbahçe, Bony için sağlık raporu bekliyor
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31 Temmuz 2018 11:55
Fenerbahçe, Swansea'den gelen "Bedelsiz kiralayalım" teklifi sonrası Wilfried Bony'nin sakatlığını takibe aldı. Sonuçlar temiz çıkarsa, Fildişili forvet çubukluyu giyebilir

Swansea'nin yüksek ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kiralamak istediği Wilfried Bony, çapraz bağlarından ağır bir sakatlık geçirdi.

Riske girmek istemeyen Kanarya, Fildişili forvete bu yüzden mesafeli duruyor. Galler ekibi, oyuncunun maaşının bir kısmını karşılama sözü de verse de sarı- lacivertliler transfere soğuk. Ancak son gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Bony için Katar'da tedavi gördüğü hastaneden sağlık raporlarını istedi.

Raporlar temiz çıkarsa, Ayew'den sonra Bony'nin yolu da Fenerbahçe ile kesişebilir.



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