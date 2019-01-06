İLERDE DAHA DA DEĞERLİ OLACAK

COMOLLİ SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Ara transfer döneminde gerekli bölgelere nokta atış yapmak isteyen ve hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe 11 milyon Euro'nun biraz üzerinde olan transfer bütçesinin büyük kısmını Yanal'ın ısrarla istediği Skov'a ayırdı.Fenerbahçe, Danimarkalı sol açık için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkartmış durumda. Skov'un kalitesi, skora katkısı ilerde çok daha yüksek bir fiyata satılabilir olaması onu cazip kılıyor..Robert Skov için Kopenhag kulübü ile pazarlıklar hafta sonunda devam ettiği öğrenildi. Skov için birkaç gün içinde sonuç alınabileceği Comolli'nin neredeyse tüm mesaisini bu oyuncuya ayırdığı öğrenildi..Danimarka Ligi'nde 20 maçta 18 gol ve 4 asiste imza atan Skov bu istatistikleriyle ciddi anlamda göz kamaştırdı. Üstelik kendisinin santrfor olmaması, kanat oyuncusu olması onu daha da özel hale getiriyor..