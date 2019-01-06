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Fenerbahçe, bonservis parasının yarısını ona ayırdı

Fenerbahçe'nin transfer için 11 milyon Euro'luk bütçesi var. Bunun 6-7 milyonluk kısmı Skov'a ayrıldı. Yanal'ın ısrarla istediği Danimarkalı sol açık için Kopenhag kulübü ile görüşmeler hafta sonunda da devam etti..

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe, bonservis parasının yarısını ona ayırdı
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06 Ocak 2019 10:00
Ara transfer döneminde gerekli bölgelere nokta atış yapmak isteyen ve hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe 11 milyon Euro'nun biraz üzerinde olan transfer bütçesinin büyük kısmını Yanal'ın ısrarla istediği Skov'a ayırdı.

İLERDE DAHA DA DEĞERLİ OLACAK
Fenerbahçe, Danimarkalı sol açık için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkartmış durumda. Skov'un kalitesi, skora katkısı ilerde çok daha yüksek bir fiyata satılabilir olaması onu cazip kılıyor..

COMOLLİ SÜREKLİ TEMAS HALİNDE
Robert Skov için Kopenhag kulübü ile pazarlıklar hafta sonunda devam ettiği öğrenildi. Skov için birkaç gün içinde sonuç alınabileceği Comolli'nin neredeyse tüm mesaisini bu oyuncuya ayırdığı öğrenildi..

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Danimarka Ligi'nde 20 maçta 18 gol ve 4 asiste imza atan Skov bu istatistikleriyle ciddi anlamda göz kamaştırdı. Üstelik kendisinin santrfor olmaması, kanat oyuncusu olması onu daha da özel hale getiriyor..

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