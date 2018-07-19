Fenerbahçe, Bolasie'den indirim bekliyor

Bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.
YOĞUN MESAİ
Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON
Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.
YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK
Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla yeni bir görüşme yapıp anlaşma zemini arayacak.
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YOĞUN MESAİ
Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON
Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.
YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK
Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla yeni bir görüşme yapıp anlaşma zemini arayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın