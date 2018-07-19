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Fenerbahçe, Bolasie'den indirim bekliyor

UEFA anlaşması nedeniyle kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe, 3 milyon Euro'luk teklifi ile Everton'ı ikna etmeyi başardı. Yöneticiler 4 milyon Euro isteyen Bolasie'yle anlaşma zemini arıyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe, Bolasie'den indirim bekliyor
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19 Temmuz 2018 07:15
Bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.

YOĞUN MESAİ

Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON

Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.

YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK

Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla yeni bir görüşme yapıp anlaşma zemini arayacak.



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