Fenerbahçe, Bolasie'den indirim bekliyor

İLGİLİ VİDEO

Bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlananiçin bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla yeni bir görüşme yapıp anlaşma zemini arayacak.