Fenerbahçe boksta Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor

Fenerbahçe Boks Takımı sporcuları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.



Sarı-lacivertlilerin boks takımı, Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 14 sporcu ile mücadele ediyor.



Fenerbahçe Boks Takımı Antrenörü Ensar Tatar, AA muhabirine, 40 yıldır kulüpte hem sporculuk hem de antrenörlük yaptığını söyledi.



Samsun'daki şampiyonaya çok iyi hazırladıklarını dile getiren Tatar, "Buradaki Türkiye Şampiyonası bizim için çok önemli. Önümüzde zorlu olimpiyat elemeleri var. Sporcularımız şampiyonaya çok iyi hazırlandı. Burada da çok iyi sonuçlar alacaklar." dedi.



Fenerbahçe Boks Takımı olarak 2 kız, 2 de erkek sporcularının olimpiyatlar için vize aldığına işaret eden Tatar, gelecek yıl mart ayında İtalya'da, mayısta da Tayland'da düzenlenecek kota maçlarında bu sayıyı artırmaya çalışacaklarını anlattı.



- "Potansiyeli yüksek sporcularımız var"



Hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:



"Potansiyeli yüksek sporcularımız var. Olimpiyatlar tarihinde her zaman Fenerbahçe sporcuları madalya ile dönmüştür. Gümüş, bronz madalyalar kazandık ama bu sefer altın madalya hedefimiz var. Yıllardır Fenerbahçe'ye hizmet vermiş bir antrenör olarak altın madalyayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Tek eksiğimiz altın madalya. Erkeklerde Yakup Kılıç ve Atagün Yalçınkaya, kızlarda ise Buse Naz Çakıroğlu olimpiyatlarda madalya kazanan boksörlerimiz. 2024 olimpiyatlarında bunun devamını getireceğimizi düşünüyorum."



Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki milli boksörü Mücahit İlyas ise 8 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası turnuvalarda madalyalar kazandığına dikkati çekerek, Fenerbahçe olarak hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Milli boksör Uğur Aydemir de ulusal ve uluslararası alanda pek çok madalya kazandığını, olimpiyat vizesi alıp Paris 2024'te madalya için mücadele etmek istediğini dile getirdi.









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