'Fenerbahçe bize Muriqi'den yüzde 15 pay verecek'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal; sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncuları Vedat Muriqi hakkında konuştu.



Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muric ile ilgili Kartal, "Vedat'ın başarılı olmasını çok istiyorum. Başka bir kulübe gidip ve gitmeyeceğini bilmiyorum. Eğer Fenerbahçe takımından başka bir kulübe transfer olması halinde bizim o satıştan yüzde 15 pay hakkımız var. Bunun dışında Vedat iyi bir çocuk ve başarılı bir futbolcu. Her şeyde para değil. Vedat'ın başarılı olması bizim için bir övünç kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde yer alan 14 yabancı futbolcu sayısının kesinlikle fazla olduğuna işaret eden Kartal, "Bu kuralın aniden düşmesi olmaz. Düşecekse kademeli bir şekilde düşmeli. Önümüzdeki yıllara yaymak lazım. Bana göre hiç olmasın derim. Yerli oyuncularla oynayalım derim. Zaten önümüzde ki dönemlerde yerli oyunculara daha çok önem verilecek. Her kulüp kendi altyapısına önem vermeli. Çaykur Rizespor olarak bu çalışmanın içindeyiz. Önümüzde ki 3-5 sene içinde altyapımız iyi olacak. Zaten Çaykur Rizespor'un kurtuluşu da altyapıdan geçer." diye konuştu.



