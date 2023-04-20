Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, bir kez daha tarihi bir geri dönüşe imza atarak ulaşılması zor bir başarının sahibi oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor!
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20 Nisan 2023 09:37
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 1-0 geriye düşmesine rağmen boyun eğmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler, bu sezon birçok maçta geriye düşerken pes etmeyerek sahadan puanla ayrılmasını bildi.

Ligde oynanan son Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 3 karşılaşmadan da 2-1'lik skorlarla galibiyet elde etti.

Bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört Süper Lig maçı kazanan Fenerbahçe, son üç dış saha galibiyetini ilk golü yemesine rağmen aldı.

LİGDEKİ SON 4 GALİBİYET GERİDEN GELEREK

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe (23), ligdeki son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti:

2-1 vs İstanbul Başakşehir
2-1 vs Ankaragücü
2-1 vs Fatih Karagümrük
3-1 vs Alanyaspor

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