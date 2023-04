Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 1-0 geriye düşmesine rağmen boyun eğmedi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler, bu sezon birçok maçta geriye düşerken pes etmeyerek sahadan puanla ayrılmasını bildi.



Ligde oynanan son Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 3 karşılaşmadan da 2-1'lik skorlarla galibiyet elde etti.



Bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört Süper Lig maçı kazanan Fenerbahçe, son üç dış saha galibiyetini ilk golü yemesine rağmen aldı.



LİGDEKİ SON 4 GALİBİYET GERİDEN GELEREK



Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe (23), ligdeki son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti:



2-1 vs İstanbul Başakşehir

2-1 vs Ankaragücü

2-1 vs Fatih Karagümrük

3-1 vs Alanyaspor





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ