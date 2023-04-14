Fenerbahçe 'bitti' demeden bitmiyor

Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen pes etmemenin, sonuna kadar kazanmak için mücadele etmenin karşılığını alıyor.



Geçtiğimiz pazartesi günü karşılaştığı Vavacars Karagümrük önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci devrede attığı 2 golle karşılaşmayı çevirip 3 puan alan sarı lacivertli takım, Süper Lig'de ilk golü yediği son 4 maçın üçünü kazanıp, 1'inden beraberlik çıkarttı. Kanarya bu karşılaşmalarda 10 puan topladı. Bu sezon ligde maçın herhangi bir dakikasında geriye düşüp skor dezavantajı yaşadığı karşılaşmalarda en fazla puan çıkartan takım da Fenerbahçe oldu.



G.SARAY 8, BEŞİKTAŞ 10 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ



Sarı-lacivertli takım 12 maçta geriye düşerken bunların 5'ini kazandı, 2'sini berabere bitirdi, 5'ini de kaybetti.



Kanarya bu maçlarda toplam 17 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'nin ardından en fazla geri dönüş yapan takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım, 8 maçta geriye düşerken bunların 5'ini kazanıp, 3'ünü kaybetti ve 15 puan topladı. Beşiktaş ise 10 karşılaşmada geriye düşüp, bunların 4'ünü kazandı, 2 kez berabere kalıp, 4 maçı çeviremedi. Kartal da bu maçlarda 14 puan aldı.







