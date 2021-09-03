Fenerbahçe: 'Birden fazla transfer olacak'

Fenerbahçe Spor Kulübü, 7 Eylül'e kadar en az bir ve yüksek olasılıkla da birden fazla pozisyon için transfer yapılacağını açıkladı.



Yapılan açıklama;



"Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.



* Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.



* Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.



Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.





* Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.







