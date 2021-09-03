Fenerbahçe: "Birden fazla transfer olacak"

Fenerbahçe transfer çalışmaları için resmi sitesinden açıklama yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Birden fazla transfer olacak'
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03 Eylül 2021 12:40
Fenerbahçe Spor Kulübü, 7 Eylül'e kadar en az bir ve yüksek olasılıkla da birden fazla pozisyon için transfer yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklama;

"Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

* Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.

* Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.


* Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

 


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