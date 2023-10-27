29 Ekim

Fenerbahçe, bir ilke daha imza attı!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal, beklendiği gibi Ludogorets maçında ilk 11'de büyük değişime gitti. Ligdeki son Hatayspor karşılaşmasında sahaya çıkan 6 isim kenara çekildi. İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Kent ve Batshuayi dün formayı kaptı. Büyük rotasyona rağmen Fenerbahçe yine 3 puana uzanırken bir ilke de imza atıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, bir ilke daha imza attı!
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27 Ekim 2023 09:58
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ağırladığı Ludogorets'i 3-1'lik skorla geçerken bu sezonki galibiyet serisini de 18'e çıkarmayı başardı. Kanarya, takımda yapılan büyük rotasyona rağmen 3 puanı kaptı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılırken bir ilki de başardı. İşte detaylar...

BÜYÜK ROTASYON YAPILDI

Sarı-Lacivertliler'de kurulan geniş kadro, şu ana kadar İsmail Kartal tarafından ustalıkla kullanıldı. Tecrübeli teknik adam, lig maçlarıyla Avrupa sınavları arasındaki geçişlerde büyük rotasyon yaptı. Başarılı çalıştırıcı, dün de bu geleneği bozmadı. Ligdeki son Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Livakovic, Ferdi, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dzeko dün yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine kalede Trnava mücadelesinde olduğu gibi İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Oosterwolde, Zajc, Crespo, Kent ve Batshuayi ilk 11'e geri döndü.

İLK KEZ 10 YABANCI

İsmail Kartal, dün rotasyon yaparken bir ilke de imza attı. 11'de sahaya çıkan kadrodaki tek Türk, kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. Kartal, 10'la en fazla yabancı oyuncu sahaya sürdüğü maçı oynadı. Fenerbahçe'de kadro değişti ama sonuç değişmedi. Sarı-Lacivertliler, bu sezonki tüm resmi maçlarda olduğu gibi yine zafere ulaştı. 18. resmi maçını da kazanan Kanarya, ayrıca Avrupa Kupaları'nda da ilk kez gruba 3'te 3 ile başlamış oldu. 

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