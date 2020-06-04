Gelecek sezon için Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir ismin transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile Bucaspor, genç forvet Barış Sungur'un transferi için anlaşmaya vardı.
Sarı - lacivertli kulübün kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Barış Sungur kimdir?
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.
Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.
TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.
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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile Bucaspor, genç forvet Barış Sungur'un transferi için anlaşmaya vardı.
Sarı - lacivertli kulübün kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Barış Sungur kimdir?
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.
Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.
TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın