Fenerbahçe, Bingöl Solhanspor deplasmanında kayıp!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Bingöl Solhanspor deplasmanında kayıp!
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29 Ocak 2022 21:41
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bingöl Solhanspor 3-1 kazandı.

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)


Setler: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22

Süre: 155 dakika (42, 29, 39, 45)

 

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