Fenerbahçe, Bingöl Solhanspor deplasmanında kayıp!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaştı.
Mücadeleyi Bingöl Solhanspor 3-1 kazandı.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Setler: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22
Süre: 155 dakika (42, 29, 39, 45)
Mücadeleyi Bingöl Solhanspor 3-1 kazandı.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Setler: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22
Süre: 155 dakika (42, 29, 39, 45)