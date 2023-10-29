Fenerbahçe, Bigadiç'ten galibiyetle döndü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mahmut Karaca
Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Yiğit Yıldız, Eren Kanlı, Kelvin, Behnam, Kadir Bircan, Gökhan Çatal (Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Eren Kanlı, Andac Kapan, Murat Al)
Fenerbahçe Parolapara: Nicola, İbrahim Halil Kurt, Drazen, Dick, Emre Vahit Savaş, Murat Yenipazar, (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Deniz Ali Yılmaz, Caner Dengin)
Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 16-25
Süre: 121 dakika (34, 28, 30, 29)
Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mahmut Karaca
Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Yiğit Yıldız, Eren Kanlı, Kelvin, Behnam, Kadir Bircan, Gökhan Çatal (Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Eren Kanlı, Andac Kapan, Murat Al)
Fenerbahçe Parolapara: Nicola, İbrahim Halil Kurt, Drazen, Dick, Emre Vahit Savaş, Murat Yenipazar, (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Deniz Ali Yılmaz, Caner Dengin)
Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 16-25
Süre: 121 dakika (34, 28, 30, 29)