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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yapılan derbide Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 yenen Fenerbahçe Doğuş, ligde siyah-beyazlı ekibe karşı 6 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.Ligde normal sezonu lider tamamlamayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla potada Beşiktaş Sompo Japan'a karşı yakaladığı büyük üstünlüğü devam ettirdi.Fenerbahçe Doğuş, siyah-beyazlı takım ile ligde yaptığı son 16 maçtan da galip ayrıldı.Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında ligdeki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda yaşamıştı. Fenerbahçe, 9 Mayıs 2012'de yapılan çeyrek final serisi ikinci maçında sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a 77-74 mağlup olmuştu.Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla sahasında üst üste 53. lig maçını kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertli takım, daha sonra oynadığı iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımadı.Ataşehir'de 3,5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde de bu serisini sürdürdü.