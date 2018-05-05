Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yapılan derbide Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 yenen Fenerbahçe Doğuş, ligde siyah-beyazlı ekibe karşı 6 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Ligde normal sezonu lider tamamlamayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla potada Beşiktaş Sompo Japan'a karşı yakaladığı büyük üstünlüğü devam ettirdi.
Fenerbahçe Doğuş, siyah-beyazlı takım ile ligde yaptığı son 16 maçtan da galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında ligdeki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda yaşamıştı. Fenerbahçe, 9 Mayıs 2012'de yapılan çeyrek final serisi ikinci maçında sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a 77-74 mağlup olmuştu.
- Sahasında bileği bükülmüyor
Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla sahasında üst üste 53. lig maçını kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.
Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertli takım, daha sonra oynadığı iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımadı.
Ataşehir'de 3,5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde de bu serisini sürdürdü.
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Ligde normal sezonu lider tamamlamayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla potada Beşiktaş Sompo Japan'a karşı yakaladığı büyük üstünlüğü devam ettirdi.
Fenerbahçe Doğuş, siyah-beyazlı takım ile ligde yaptığı son 16 maçtan da galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında ligdeki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda yaşamıştı. Fenerbahçe, 9 Mayıs 2012'de yapılan çeyrek final serisi ikinci maçında sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a 77-74 mağlup olmuştu.
- Sahasında bileği bükülmüyor
Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla sahasında üst üste 53. lig maçını kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.
Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında alan sarı-lacivertli takım, daha sonra oynadığı iç saha maçlarında rakiplerine şans tanımadı.
Ataşehir'de 3,5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde de bu serisini sürdürdü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın