Fenerbahçe Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu 5 Ekim Cuma günü başlayacak.

Ligde ilk haftanın açılış maçı, Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

-1.20 Fenerbahçe

-4.75 Anadolu Efes

-11.00 Darüşşafaka

-16.00 Galatasaray

-18.00 Beşiktaş

-18.00 Tofaş

-18.00 Banvit

-70.00 Bahçeşehir

-70.00 Türk Telekom

-100.00 Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyon kim olacak? Hemen

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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 1. haftanın programı şöyle:

5 Ekim Cuma:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Ayhan Şahenk Spor Salonu)

6 Ekim Cumartesi:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Ekim Pazar:

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)

15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

Bu arada, TBF, ligin ilk hafta programında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçının cumartesi günü yapılacağını duyurmuş ancak Trabzon ekibi ligden çekildiğini açıklamıştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe'nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.

Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli.

Salonlar ve kapasiteleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: