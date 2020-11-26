Fenerbahçe, Beşiktaş serisine devam etmek istiyor!

Ali Koç döneminde Kadıköy'de Galatasaray ve Trabzonspor'a çok uzun bir aradan sonra kaybeden Fenerbahçe'nin elinde sadece Beşiktaş serisi kaldı! Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine 2005 yılından bu yana sahasında yenilmiyor.
BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN RAKAM
Kartal bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en çok gol yiyen takım durumunda. Siyah-Beyazlılar dış sahadaki 4 maçta kalesinde tam 10 gol gördü.
ÜST ÜSTE İKİ KEZ YENİLMEDİ
Evindeki son maçında Konya'ya 2-0 mağlup olan Fener'de ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler, Nisan 1993'ten bu yana sahasında üst üste iki yenilgi yaşamadı. Beşiktaş derbiyi kazanırsa 27 yıllık seri sona erecek.
BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN RAKAM
Kartal bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en çok gol yiyen takım durumunda. Siyah-Beyazlılar dış sahadaki 4 maçta kalesinde tam 10 gol gördü.
ÜST ÜSTE İKİ KEZ YENİLMEDİ
Evindeki son maçında Konya'ya 2-0 mağlup olan Fener'de ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler, Nisan 1993'ten bu yana sahasında üst üste iki yenilgi yaşamadı. Beşiktaş derbiyi kazanırsa 27 yıllık seri sona erecek.