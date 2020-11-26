Fenerbahçe, Beşiktaş serisine devam etmek istiyor!

Ali Koç döneminde Kadıköy'de Galatasaray ve Trabzonspor'a çok uzun bir aradan sonra kaybeden Fenerbahçe'nin elinde sadece Beşiktaş serisi kaldı! Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine 2005 yılından bu yana sahasında yenilmiyor.



BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN RAKAM

Kartal bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en çok gol yiyen takım durumunda. Siyah-Beyazlılar dış sahadaki 4 maçta kalesinde tam 10 gol gördü.



ÜST ÜSTE İKİ KEZ YENİLMEDİ

Evindeki son maçında Konya'ya 2-0 mağlup olan Fener'de ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler, Nisan 1993'ten bu yana sahasında üst üste iki yenilgi yaşamadı. Beşiktaş derbiyi kazanırsa 27 yıllık seri sona erecek.



