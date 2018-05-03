Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi! Canlı aktarıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'kaldığı yerden devam' kararı aldığı Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Beşiktaş, federasyonun aldığı karara rağmen daha önce maçı çıkmayacağını açıklamıştı.
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İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yaşananlar...
20:00 Fenerbahçeli oyuncular sahaya çıkarken, Aziz Yıldırım da tribündeki yerini aldı.
19:50 Aykut Kocaman: ''Odaklanmada problem oldu. 11 hafta 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz.'' (Hürriyet)
19:36 Fenerbahçe esame listesini bildirdi: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado. Fenerbahçe 11'inde sakatlığı bulunan Dirar yerine zorunlu olarak İsmail Köybaşı yer aldı.
19:27 Aykut Kocaman, sahaya çıktı.
19:13 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.
19:04 Fenerbahçe takım otobüsü Fenerbahçe Ülker Stadı'na ulaştı.
18: 46 Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.
18:40 Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Tesisleri'nden ayrıldı ve Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
10:00 Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.
Sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı. Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.
Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanmasına karar verilen derbiye çıkmayacak ama Fenerbahçe Takımı ve hakemler ne yapacak? Nasıl bir prosedür uygulanacak? İşte SPORX farkıyla gerçekler...TIKLAYIN
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Beşiktaş, federasyonun aldığı karara rağmen daha önce maçı çıkmayacağını açıklamıştı.
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İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yaşananlar...
20:00 Fenerbahçeli oyuncular sahaya çıkarken, Aziz Yıldırım da tribündeki yerini aldı.
19:50 Aykut Kocaman: ''Odaklanmada problem oldu. 11 hafta 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz.'' (Hürriyet)
19:36 Fenerbahçe esame listesini bildirdi: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado. Fenerbahçe 11'inde sakatlığı bulunan Dirar yerine zorunlu olarak İsmail Köybaşı yer aldı.
19:27 Aykut Kocaman, sahaya çıktı.
19:13 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.
19:04 Fenerbahçe takım otobüsü Fenerbahçe Ülker Stadı'na ulaştı.
18: 46 Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.
18:40 Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Tesisleri'nden ayrıldı ve Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
10:00 Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.
Sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı. Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.
Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanmasına karar verilen derbiye çıkmayacak ama Fenerbahçe Takımı ve hakemler ne yapacak? Nasıl bir prosedür uygulanacak? İşte SPORX farkıyla gerçekler...TIKLAYIN
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın