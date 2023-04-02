Fenerbahçe Beşiktaş maçı HD izle canlı, FB BJK Canlı bein Sports
Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 20:15 -
Güncelleme Tarihi:
02 Nisan 2023 20:15
Fenerbahçe Beşiktaş maçı HD izle canlı, FB BJK Canlı bein Sports
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İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar, Ülker Stadı'nda 41 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 59 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 52 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.
Beşiktaş'tan farklı galibiyetler
Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.
Güneş'in 22. derbisi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'ye karşı 4 mağlubiyet
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu. Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi.
Jorge Jesus, bildiği yoldan devam ediyor
Beşiktaş karşısında zirve yarışında önemli bir sınav verecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3'lü sistemle sahada olacak. Bu sezon hem lig hem de Avrupa'daki büyük maçlarda 3'lü sistemi kullanan Portekizli çalıştırıcı, bu akşam Beşiktaş önünde de benzer bir yol izleyecek. Hafta boyunca antrenmanlarda da Jorge Jesus öğrencilerini 3'lü sisteme göre hazırladı. Elbette maç için pozisyon ve oyun gereği geçişlerin olması, zaman zaman 4'lüye dönülmesi, zaman zaman 5'liye dönülmesi bekleniyor. Ancak bunların hepsi maç içindeki aksiyonlara ve pozisyonlara gerek olacak. Normal şartlarda ana plan 3'lü defans üzerine kurulacak. Jorge Jesus'un bu akşamki derbide Serdar Aziz-Samet-Szalai defans hattıyla sahada olması planlanıyor. Beşiktaş mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet tamamen derbi havasına girdi. Daha önce 8 Ocak'ta oynanan ve 3-0 kaybedilen Galatasaray maçı öncesinde bu durumun eksikliği hissedilmişti. Başta Jorge Jesus olmak üzere takım tam anlamıyla derbi havasına girememişti. Beşiktaş maçı öncesi ise tam tersi bir hava hakim. Samandıra'da herkes bu akşamki derbinin öneminin farkında. Tek hedef 3 puan olarak belirlendi.
Derbinin kilidi tecrübe
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada dev bir mücadele oynanacak. Bu akşam Kadıköy'de şampiyonluk yarışının geleceğini direkt olarak etkileyecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kazanan 3 puandan fazlasını hanesine yazdıracak. (Milliyet) Beraberlik ya da yenilgi iki takımın hiçbir şekilde işine yaramayacak. Burada iki takımın tecrübeli teknik direktörleri ön planda olacak. Ancak Fenerbahçe'de cezası nedeniyle Jorge Jesus'un kenarda olamayacak olması bir dezavantaj getirecek. Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş kenardan mücadeleyi yönetebilecek. Buna karşın 69 yaşındaki Jorge Jesus planlarıyla takımını hazırlayacak, 70 yaşındaki Şenol Güneş de taktikleriyle oyuncularını motive edecek. 69 yaşındaki Jorge Jesus kariyeri boyunca Portekiz ve Brezilya'da 4 lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 5 Portekiz Lig kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 1 Brezilya Süper Kupası kazandı. 70 yaşındaki Şenol Güneş ise bugüne kadar Türkiye'de 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupası ve A Milli Takımımız ile 2002 Dünya Kupası 3.'lüğü ile 2003 FIFA Konfederasyon Kupası 3.'lüğü elde etti. Jorge Jesus sezon başından bu yana Fenerbahçe'de görev alırken Şenol Güneş, sezon ortasında Beşiktaş'a gelip 17 resmi maça çıktı. Jesus, 39 resmi maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle maç başına 2.18 puan ortalaması tutturdu. Güneş ise 17 resmi karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı. 2022-23 sezonunda her iki deneyimli teknik adam da derbi kazanamadı. İki takımın tercih ettikleri taktik planlarda da bazı farklılıklar göze çarpıyor. Jorge Jesus büyük maçlarda genelde 3-4-1-2 formasyonunu kullanıyor. Zaman zaman 4-1-3-2 düzenine geçen Jesus, iki farklı A planına sahip. Şenol Güneş ise 4-1-4-1 formasyonundan vazgeçmiyor. 4'lü defans önünde tek bir defansif orta saha kullanan Güneş için orta saha önem taşıyor. Jorge Jesus çift forvetle hücumda maçı bitirmeye çalışırken, Şenol Güneş de orta sahadaki pas oyunuyla ileri çıkıyor.
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uygulayacağı strateji belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un, bu maçta da takımını 3'lü savunma ile oynatması bekleniyor. Ancak en önemlisi Portekizli teknik adamın bu maçta nasıl bir taktik ile oynayacağı. Gelen bilgilere göre; Jesus, bu kritik derbide Beşiktaş'ın zaaflarının üzerine gitmek isteyecek. Beşiktaş'ın maç kasetlerini izleyen Jesus, Siyah-beyazlı ekibin kanatları iyi savunduğunu tespit etti. Buna karşın savunmanın göbeğinde Beşiktaş'ın zaafı olduğunu da gören Portekizli teknik adam, rakibinin bu zayıf tarafının üzerine gitme kararı aldı. Özellikle Beşiktaş'ın stoperi Colley'in bu bölgede ciddi zaaf gösterdiği tespit edilmiş durumda. Fenerbahçe, hücumda topları kanatlardan getirse de en kısa yoldan topu ortaya çevirip Beşiktaş'ın bu zaafından yararlanmaya çalışacak. Yine Fenerbahçe rakip yarı alanda çabuk ve isabetli paslarla Beşiktaş'ın savunma göbeğindeki zaafları kullanmak isteyecek. Fenerbahçe, savunmadaki ilk hedefi ise derbide oynaması beklenen Rachid Ghezzal'e boş alan bırakmamak olacak.
Kadıköy derbide kapalı gişe
Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı'ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin sarı-lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Beşiktaş'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Jorge Jesus: "Şampiyon olmak istiyor musunuz?"
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi öğrencileri ile motivasyon konuşması yaptı. Portekizli hocanın son idmanda "Şampiyon olmak istiyor musunuz? Çıkın ve kazanın. Derbiler kazanılmadan şampiyon olunmaz. Kupayı gerçekten istiyorsanız, gerekeni yapın. Şampiyonluk hedefimizden sapmamak adına mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak, kayıp yaşamadan 90 dakikayı bitirelim" dediği belirtildi. Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak. Alanya maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Portekizli çalıştırıcı mücadeleyi tribünden takip edecek. Takımın başında Joao de Deus yardımcısı olacak. Fenerbahçe daha önce de, Deus yönetiminde Konyaspor karşılaşmasına çıkmış ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Mert Nobre: "Arda Güler derbide kesin oynamalı"
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Nobre, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in kesinlikle sahada olması gerektiğini söyledi. Mert Nobre'nin açıklamaları şu şekilde; "Arda Güler inanılmaz bir oyuncu. Çok kolay çalım atabiliyor, teknik kapasitesi de çok fazla. Brezilya'da doğsaydı çok farklı olurdu. Maçlarda daha fazla süre alırdı. Fiyatı da başka olurdu. Bence derbide kesinlikle görev yapmalı. Çok da rahat oynar. Bence tamamıyla hazır. Derbilerin atmosferi ağırdır ancak Arda'nın sakinliğini ve soğukkanlılığını hepimiz biliyoruz. Ferdi'nin de inanılmaz bir çizgisi var. Hep o çizgide oynuyor ve hiç aşağı düşmüyor"
Valencia sessizliğini bozmak istiyor
25 golle Süper Lig'de krallığa koşan, son 5 maçta 10 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, bu sezon derbilerdeki sessizliğini Beşiktaş'a karşı bozmak istiyor… Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve menüsküs teşhisi konan Ekvadorlu yıldız, dönüşü için 3-4 haftalık bir süre verilirken herkesi şaşırttı. Valencia, Beşiktaş'a karşı oynayıp hem gol serisine devam etmek hem de bu sezon büyük maçlarda ilk kez sevinmek istiyor. Tecrübeli oyuncu ilk yarıda Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş'a karşı skor üretememişti.
Fenerbahçe - Beşiktaş: Derbinin anahtarı ilk gol
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 36 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti. Rekabette 32'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 36 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi. Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu. Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı. İki takım arasındaki son 36 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
Jesus'tan Osayi-Samuel'e özel görev
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi hazırlıklarında artık sona yaklaşıyor. Kafasındaki 11'i belirlemek üzere olan 68 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bekte Osayi'ye görev verecek. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve çok iyi 2 maç çıkaran başarılı futbolcuya özel bir talimat geldi. Portekizli teknik adam, oyuncusundan Cenk Tosun'a dikkat etmesini istedi. Ayrıca ceza sahasına doğru yapacağı hamlelere de engel olmasını söyledi. Osayi'nin hızına ve hamleli yapısına güvenen Jesus, Kartal'ın sol kanadını etkisiz hale getirmek istiyor.
Vincent Aboubakar, F.Bahçe maçlarını seviyor
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, bugüne kadar çıktığı 4 Fenerbahçe maçında mağlubiyet yaşamadı. 31 yaşındaki futbolcu bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı. Kamerunlu, Beşiktaş ile, Süper Lig'de Başakşehir'den sonra en çok Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Aboubakar derbide teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.
Beşiktaş'ın gizli gücü Mert Günok
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devralan Mert Günok, ligde 14 karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 11 gole engel olamazken, 5 mücadelede de kalesini kapatmayı başardı. Tecrübeli eldiven, maç başına kalesinde 0.78 gol gördü. Mert'in oynadığı maçlarda, Siyah-Beyazlı kaleye isabetli 44 şut çekildi. Ceza sahası içinden gelen 31 şutta 10 gol yiyen Mert, ceza alanı dışından çekilen 13 şutun 12'sini kurtarırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Bu alanda Mert'in şut kurtarma oranı ise yüzde 75 oldu.
Beşiktaş'ın derbideki büyük kozu
Beşiktaş'ta derbi öncesi hazırlıklar tamamlanırken teknik direktör Şenol Güneş de planını yaptı. Haftalardır kadroya alınmayan N'Koudou ve Dele Alli dışında eksik futbolcunun olmaması kadro derinliği anlamında teknik direktör Şenol Güneş'e oldukça geniş bir seçenek sunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar'a Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu. Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü.
İşte Şenol Güneş'in derbi taktiği
Bugün derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşmanın taktiğini belirledi. Bugünkü maçta oyuncularından mutlak galibiyet isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda oyuncularından top rakipteyken geri çekilmemelerini, rakibi önde karşılamalarını istedi. Hücum hattındaki oyuncularına sürekli pres yapmalarını bekleyen Güneş 2. ve 3. bölgede kapacağı toplarla skora gitmeyi planlıyor. Beşiktaş hücum ettiği zaman ise toplar orta sahada Gedson, kanatlarda ise Rachid Ghezzal'la buluşacak. Sakatlıktan çıkan Cezayirli yıldızın ceza sahasına göndereceği toplarla ters taraftan ceza sahasına girecek Cenk Tosun, Aboubakar ile birlikte gol arayacak. Derbiye İstanbulspor maçının 11'iyle başlaması beklenen Şenol Güneş'in Redmond ve Maxim'i yedek soyunduracağı ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda bu oyunculara süre vermeyi planladığı öğrenildi.
Aboubakar: "Fenerbahçe'ye golüm var"
Beşiktaş'a ara transferde katılan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de oynanan son 3 maçta da gol sevinci yaşarken gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi. Bu sezon 10 gole imza atan ve takımın en skoreri olmayı başaran Cenk Tosun da kariyerinde ezeli rakibine ilk golünü atmak istiyor. Milli Takım'dan döner dönmez derbinin havasına giren iki oyuncudan Aboubakar'ın arkadaşlarına "Fenerbahçe'ye en son deplasmanda iki gol atmıştım, kazanmıştık ve o maç şampiyonluğun başlangıcı olmuştu. Yine boş geçmeyeceğim" dediği öğrenildi. Cenk'in de tecrübeli yıldıza, "O zaman asistin benden olsun" diye takıldığı öğrenildi. Kamerunlu'nun ise arkadaşının bu jestine "Belki ben de sana asist yaparım" diye karşılık verdiği belirtildi.
Şenol Güneş: "Kazanırsak tablo değişir"
Süper Lig'de milli ara öncesi 3'te 3 yaparak taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş bugün Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak olan zirve takipçisi siyah-beyazlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, yardımcıları ve oyuncular üç puandan başka bir şey düşünmüyor. Teknik patron Şenol Güneş zorlu randevu öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda hem galibiyet istedi hem de uyarılarda bulundu. Sezonun en önemli maçına çıkacaklarını aktaran siyah-beyazlı çalıştırıcının, "Ligdeki son üç maçımızı galibiyetle tamamladık. Milli arayı da sakatlık problemi yaşamadan bitirdik. Derbi öncesi takımdaki atmosfer gayet güzel, moralimiz de yüksek. Daha önce birçok kez ifade ettiğim gibi bizim için her maç final niteliğinde. Fenerbahçe ile de final havasında bir maç oynayacağız. Rakibimiz kendi sahasında kazanmak için bütün gücünü ortaya koyacaktır. Biz de ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu herkese gösterelim. Kazanırsak ligdeki tablo değişir ve başka şeyler konuşmaya başlarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Savunmadan temaslı oyun, orta sahadan yüksek tempo isteyen Şenol Güneş'in hücum oyuncularına ise son vuruşlarda dikkatli olmaları konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu kaydedildi. Kartal'da Fenerbahçe'nin kanatları etkili kullanması nedeniyle özel önlem alınacak. Dev maçta Onur Bulut ve Rachid Ghezzal sağ kanatta, Arthur Masuaku ile Cenk Tosun sol kanatta hem ofansif hem defansif görevler üstlenecek. Teknik patron Şenol Güneş, Ghezzal ve Cenk'ten savunmaya daha fazla destek olmalarını istedi. Siyah-beyazlı hocanın, Onur ve Masuaku'yu ise sürekli ceza sahasına atak eden rakip kanat oyuncularını durdurmaya çalışırken, tehlikeli bölgelerden serbest vuruşlara yol açmamaları konusunda uyardığı bildirildi. Beşiktaş cumartesi akşamı gerçekleştirdiği son antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı bildirildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Dele Alli dışında eksik bulunmuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş derbide son haftalardaki ideal kadrosunu sahaya sürecek. Rachid Ghezzal dev maçta ilk 11'de forma giyecek. Bu arada Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.
Şenol Güneş'ten iki isme kesik
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta iki isim kadroya dahil edilmedi. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i derbi kafilesine dahil etmedi. İki futbolcu, Onur Bulut ve Omar Colley transferlerinin ardından yedek kalmaya başlamıştı.Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da konuk olacak.
Şenol Güneş, Beşiktaş'la 22. derbisinde Fenerbahçe önünde
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu. Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi.
Cenk Tosun'un hedefi Kadıköy'de sözleşme
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun'un bir gole daha katkı vermesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak. Bu sezon resmi maçlarda 13 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli oyuncunun kontratında 'Penaltısız 15 gole katkı' ibaresi yer alıyor. İki golü penaltıdan atan 31 yaşındaki santrforun 15 gol ya da asist katkısında sözleşmeyi devreye alacak kriteri tamamlamasına sadece bir adımı kaldı. Tosun Paşa'nın, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı skora katkı yaparak opsiyonu devreye sokmayı hedeflediği belirtildi. Golcü futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni kontrat için masaya oturulacak. 18 milyon TL olacak opsiyon sözleşmesinin biraz daha yukarı çekileceği ve 2 yıllık anlaşma yapılacağı gelen haberler arasında... Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye 14 resmi maçta rakip olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere henüz gol atma başarısı gösteremedi.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesine sahne olacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak görevlendirildi.
Fenerbahçe Beşiktaş form durumları
Fenerbahçe Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi. Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberli
Beşiktaş Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar
Derbide 357. randevu
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.
İki takım arasındaki lig maçları
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı. Son 3 maç üstünlük kurulamadı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kadıköy'de 60. kez
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaşacak. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 59 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 85, Beşiktaş 78 kez gol sevinci yaşadı.