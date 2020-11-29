FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ



Gökhan

Lemos

Tisserand

Novak

Gustavo

Sosa

Ozan

Pelkas

Perotti

Cisse







BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ AltayGökhanLemosTisserandNovakGustavoSosaOzanPelkasPerottiCisse

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Fenerbahçe derbi öncesinde Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi ile 20 puanda bulunuyor.Konuk Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puanda 7. sırada yer alıyor.UtkuRosierNecipMonteroRıdvanJosefAtibaMensahGhezzalLarinAboubakarFenerbahçe'de Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia maç kadrosunda olmayacak.Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ile cezalı Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almıyor.İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 57 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Kadıköy'de Fenerbahçe 80, Beşiktaş 72 kez gol sevinci yaşadı.İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü var.Taraflar, Ülker Stadı'nda 39 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 54 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 46 kez fileleri havalandırdı.İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 3-1 sona erdi.Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.Fenerbahçe ile Beşiktaş yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.Beşiktaş, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı.Sarı-lacivertli ekip, 7 Mayıs 2017'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.