Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kader anı: 76-90

Fenerbahçe, Süper Lig'de en çok golü 76-90 arasında attı, bu dakikalar arasında 6 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş ise kalesinde en çok golü 76-90 arasında gördü. Siyah-beyazlılar, bu dakikalar arasında 6 kez kalesini gole kapatamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kader anı: 76-90
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18 Aralık 2021 08:31
Fenerbahçe ile Beşiktaş 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşmak için geri sayıma geçerken iki takımın istatistikleri karşılaştırıldığında son derce ilginç bir nokta ortaya çıktı.

Fenerbahçe şimdiye kadar Süper Lig'de oynadığı maçlarda en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı. Bu dakikalar arasında Sarı-Lacivertliler 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Aynı durum Beşiktaş için ise tersten geçerli. Siyah-Beyazlılar kalesinde en çok golü 76-90 arasında gördü. Beşiktaş, Süper Lig'de bu dakikalar arasında 6 gole engel olamadı. Bu ilginç istatistiğin derbiye nasıl bir yansıması olacağı ise merak konusu. Kesin olan şey, her iki takımın da galibiyetten başka bir seçeneğinin olmadığı. 


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