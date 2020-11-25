Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Numanoğlu, bu sezon 'hakem' olarak 4 kez görev aldı. Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
27 Kasım Cuma
Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
Gaziantep - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler
Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
Erzurumspor - Antalyaspor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
Kayserispor - Karagümrük: Alper Ulusoy
Numanoğlu, bu sezon 'hakem' olarak 4 kez görev aldı. Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
27 Kasım Cuma
Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
Gaziantep - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler
Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
Erzurumspor - Antalyaspor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
Kayserispor - Karagümrük: Alper Ulusoy