Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 11:54
Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Numanoğlu, bu sezon 'hakem' olarak 4 kez görev aldı. Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

27 Kasım Cuma

Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi

Gaziantep - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler
Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar

Erzurumspor - Antalyaspor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi

Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
Kayserispor - Karagümrük: Alper Ulusoy



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için