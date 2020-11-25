Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Numanoğlu, bu sezon 'hakem' olarak 4 kez görev aldı. Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez hakem olarak görev aldı.



İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri



27 Kasım Cuma



Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu



28 Kasım Cumartesi



Gaziantep - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler

Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



29 Kasım Pazar



Erzurumspor - Antalyaspor: Ali Şansalan

Alanyaspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu



30 Kasım Pazartesi



Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

Kayserispor - Karagümrük: Alper Ulusoy



