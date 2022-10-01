Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 3 puan arayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.



Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde bir maçı eksik teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 13 puan ve averajla 6. sırada girdi.



Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



Bu oyuncuların yanı sıra, takımla çalışmalara tekrar başlayan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Serdar Aziz'in de derbide oynaması beklenmiyor.



Öte yandan, Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırda yer alıyor. Milli oyuncu, kart görmesi durumunda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.



Jesus, dörtlü savunmaya dönecek



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un derbide, savunmadaki eksiklik sebebiyle sisteminde değişikliğe gitmesi bekleniyor.



Sarı-lacivertli takımı son zamanlarda 3'lü savunmayla sahaya süren Portekizli teknik adam, savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı.



Fenerbahçe'de savunma oyuncularından Luan Peres ile Serdar Aziz'in tedavisinin devam etmesinden dolayı deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyi planlıyor.



Fenerbahçe taraftarı yer almayacak



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almayacak.



Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircileri bulunacak.



Fenerbahçe, ligde 6 maçta 20 gol attı



Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkili bir performansa imza atıyor.



Ligde ilk 3 maçında 13 gol kaydeden sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 4. haftada Konyaspor'la oynadığı ve 10 kişi kaldığı deplasman karşılaşmasında yaşamıştı.



Ardından Kayserispor'a 2, Alanyaspor'a ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, ligde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırıp, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.



Goller 12 farklı isimden



Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 maçında 12 farklı isimden gol katkısı aldı.



Sarı-lacivertlilerde, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Joao Pedro, Diego Rossi, Enner Valencia, Miha Zajc ve takımdan ayrılan Mergim Berisha ligde gol atmayı başardı.









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